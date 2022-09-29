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Metruk bina alev alev yandı

3. Sayfa Haberleri

Metruk bina alev alev yandı Denizli'de alev alev yanan iki katlı metruk binadaki yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Metruk bina alev alev yandı

DENİZLİ - Denizli'de alev alev yanan iki katlı metruk binadaki yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın; Merkezefendi ilçesine bağlı Merkez Efendi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; iki katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenden dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların yerini bıraktığı alevler metrelerce yükselerek mahalle halkına korku dolu anlar yaşattı. Büyük korku yaşayan çevre sakinleri, hızla büyüyen alevlerin evlerine sıçraması ihtimaline karşı kendisini dışarı attı.

Uzun uğraşlar sonucu söndürüldü

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için müdahaleye başladı. Güvenlik güçleri meraklı vatandaşları bölgeden uzaklaştırırken, büyüyen alevler diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından vatandaşlar derin nefes aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - 3. Sayfa

Merkezefendi Denizli 3. Sayfa Yerel Haberler

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