Gümrükte yakalandı! Ekmeğin içinden 1 kilo altın çıktı

Irak'tan gelerek Habur Gümrük Kapısı'ndan geçmek isteyen bir kişinin elindeki poşetin ağırlığının fark edilmesiyle gümrük memurları kaçakçılığı ortaya çıkardı. Yapılan aramada ekmeğin arasına gizlenmiş 1 kilogram külçe altın bulundu. Yaklaşık 2 buçuk milyon değerindeki altını taşıyan kişi gözaltına alındı.

EKMEK POŞETİNİN AĞIR OLMASI DİKKAT ÇEKTİ

Gümrük Muhafaza ekipleri, bir TIR'la Irak'tan Habur Gümrük Kapısı'na gelen bir yolcunun elindeki poşetlerin olduğunu görerek takibe aldı. Yolcunun elindeki poşetleri kontrol etmek isteyen ekiplerin ekmek poşetinin olması gerekenden daha ağır olduğunu tespit etmesi üzerine yapılan aramada ekmeğin arasına gizlenmiş halde külçe şeklinde 1 kilogram altın ele geçirdi. Ele geçirilen altının piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 400 bin Türk Lirası olduğu tespit edildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, soruşturma Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

MERSİN'DE KONTEYNERDEN KAÇAK ELEKTRONİK NARGİLE

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri ise Mersin Limanı'nda takip altına aldıkları şüpheli bir konteynerin üzerinde aynı numara yazan başka bir konteyner (ikiz konteyner) ile değiştirildiğini tespit etti. x-ray tarama cihazına sevk etti. Tarama işlemi sonucu konteynerden şüpheli yoğunluk alınması üzerine kuşkuları artan ekipler konteynere yönelik fiziki arama gerçekleştirdi.

Ekiplerce yapılan arama sonucu konteyner içinde beyan edilmemiş 59 bin 600 adet elektronik nargile (puff), 19 bin 450 kilogram menteşe, 101 bin 520 adet dereceli gözlük cinsi ticari eşya ele geçirildi. Yapılan operasyon sonucunda yakalanan kaçak eşyaların yaklaşık piyasa değerinin 75 milyon Türk Lirası olduğu belirlendi. Konuyla alakalı soruşturma Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor. Kapıkule Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu kaçakçılarına geçit verilmedi.

KAPIKULE'DE KOKAİN YAKALANDI

Gümrük Muhafaza ekiplerinin gümrük kapılarından geçiş yapan yolculara yönelik yürüttüğü risk analizi ve yolcu kontrolleri çalışmaları kapsamında Edirne'de operasyon gerçekleştirildi. Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen otobüsteki şüpheli bir yolcu ekiplerce takibe alındı. Otobüste bulunan yolcu bagajları, x-ray taramasından geçirildi ve bazı bagajlarda şüpheli yoğunluk görüldü.

Detaylı ve dikkatli şekilde yapılan aramalar sonucu şüpheli şahsın iki adet çantasında, şeffaf poşetler içerisine sarılı vaziyette paketlere rastlanıldı. Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından paketlerde bulunan maddeye yönelik yapılan analizler neticesinde, maddelerin kokain cinsi uyuşturucu olduğu tespit edildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyon sonucu, tahmini değeri 35 milyon Türk Lirası olan ve toplam 20 paket içerisine gizlenmiş halde yaklaşık 22 kilogram ağırlığında kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması devam ediyor.