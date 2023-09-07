Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı
Mersin'in Toroslar ve Çamlıyayla ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 683 gram esrar, 534 kök Hint keneviri, 2 uyuşturucu likiti ve 7 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Mersin'in Toroslar ve Çamlıyayla ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında Toroslar ve Çamlıyayla ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 683 gram esrar, 534 kök Hint keneviri, 2 uyuşturucu likiti ve 7 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa