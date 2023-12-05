Mersin'de Tırda Uyuşturucu ve Kaçak Sigara Operasyonu

Mersin'de yapılan bir tır aramasında 15 kilo 300 gram esrar ile 2 tabanca ve çok miktarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü tutuklandı.

Mersin'de bir tırda yapılan aramada 15 kilo 300 gram esrar ile 2 tabanca ve çok miktarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucunun Mersin'e getirileceği yönünde bilgi alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde önlem aldı. Ekiplerce durdurulan tırda yapılan aramada, aracın gizli bölmelerine saklanmış 15 kilo 300 gram esrar ile 2 ruhsatsız tabanca, 15 karton gümrük kaçağı sigara ve 33 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü U.Ç., sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - MERSİN