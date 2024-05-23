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Mersin'de Sürücü Anne Kontrolden Çıkarak Kaza Yaptı: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti

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Mersin'in Silifke ilçesinde sürücü anne, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybederek araç takla attı. Kazada 11 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybederken, annesi, babası ve 2 kardeşi yaralandı. Cenaze töreni ise Tarsus Şehir Mezarlığı'nda gerçekleştirildi.

Mersin'de sürücü anne, önlerine çıkan köpeğe çarpmamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybedince araç takla attı. Kazada 11 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, annesi, babası ve 2 kardeşi yaralandı.

Kaza, Silifke ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çiğdem ailesi, 16 Mayıs Perşembe günü gittikleri Silifke'den Tarsus'a dönmek üzere gece saatlerinde yola çıktı. Sürücülüğünü anne Perihan Çiğdem'in yaptığı aracın önüne yolda köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybeden Çiğdem'in kullandığı otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Kazada anne Perihan Çiğdem, baba Barlas Çiğdem, kızları Ceylin Çiğdem (12) ile 2 çocukları da yaralandı. Silifke Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 6. sınıf öğrencisi Ceylin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mersin Şehir Hastanesi morgundan alınan çocuğun cenazesi bugün Tarsus Şehir Mezarlığına getirildi. Cenaze törenine tekerlekli sandalyeyle gelen anne ve baba, yakınları tarafından teselli edildi. Gözyaşlarına boğulan baba, yüksek sesle hakkını helal ettiğini söyledi. Burada kılınan cenaze namazının ardından 75. Yıl Kocatepe Orta Okulu öğrencisi Ceylin Çiğdem, gözyaşları arasında toprağa verildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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