Mersin'de Polis Memuru Eski Eşini Öldürüp İntihar Etti

Mersin'in Tarsus ilçesinde polis memuru, eski eşini öldürüp intihar etti.

Olay, Yenice Mahallesi'nde demir yolları kenarında meydana geldi. İddiaya göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Yıldır (41), 1 yıl önce boşandığı eşi Mervegül Bayer (31) ile görüştü. Yıldır, görüşme sırasında tartıştığı eski eşini tabancayla kafasından vurdu. Polis Yıldır, daha sonra silahı başına dayayarak intihar etti. Çevredeki vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı genç kadın, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN