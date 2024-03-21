Mersin'de Otomobilde Boğazı Kesilerek Öldürülen Şahıs Bulundu

Mersin'in Gülnar ilçesinde bir şahıs otomobilinin içerisinde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Büyükeceli Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde park halindeki bir aracın şoför koltuğunda bir şahsın hareketsiz halde yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giderek inceleme yapan ekipler, aracın şoför koltuğunda oturan şahsın boğazı kesilerek öldürüldüğünü belirledi. Yapılan araştırmada ölen şahsın Metin S. olduğu belirlenirken, ceset, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri cinayetle ilgili çalışma başlattı. - MERSİN