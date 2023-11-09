Haberler ›› 3. Sayfa ›› Mersin'de Hafriyat Kamyonu Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Mersin'de Hafriyat Kamyonu Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Mersin'de belediyeye ait hafriyat kamyonunun çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.