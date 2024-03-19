Mersin'de Çalınan Kamyoneti İterken Görüntülenen Şüpheli Yakalandı

Mersin polisi, çaldığı kamyoneti petrol istasyonuna kadar iterken görüntülenen şüpheliyi yakaladı.

Olay, önceki gün merkez Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi 5865 Sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokakta park halindeki kamyonet çalındı. Sahibi aracının çalındığını fark edince durumu polise bildirdi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve güvenlik kameralarından aracı çalan şahsın M.Ş.Ç. olduğunu belirledi. Şüpheli polis tarafından yakalanırken çalıntı araçta ele geçirildi.

Çaldıktan sonra yakıtı biten aracı petrol istasyonuna kadar yanında bir şahısla birlikte itelerken görüntülenen şüphelinin emniyette ifadesi alınarak adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN