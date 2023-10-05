Mersin'de 3 Kilo Esrar ve 358 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri
Mersin'in Toroslar ilçesinde yapılan operasyonda, 3 kilo 150 gram esrar ve 358 kök Hint keneviri ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Mersin'in Toroslar ilçesinde 3 kilo 150 gram esrar ve 358 kök Hint keneviri ele geçirildi, yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, esrar yetiştirildiği belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Adreste 3 kilo 150 gram esrar ve 358 kök Hint keneviri ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa