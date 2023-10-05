Haberler

Mersin'de 3 Kilo Esrar ve 358 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

 - Güncelleme:

3. Sayfa Haberleri

Mersin'in Toroslar ilçesinde yapılan operasyonda, 3 kilo 150 gram esrar ve 358 kök Hint keneviri ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Mersin'in Toroslar ilçesinde 3 kilo 150 gram esrar ve 358 kök Hint keneviri ele geçirildi, yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, esrar yetiştirildiği belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Adreste 3 kilo 150 gram esrar ve 358 kök Hint keneviri ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Toroslar Mersin Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

title