Mardin'de tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Türkmen Deresi mevkiinde 47 ACH 080 plakalı tır ile 34 SP 2170 plakalı otomobil çarpıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - MARDİN