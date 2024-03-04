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Mardin'de seyir halindeki otomobil yandı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki otomobil henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yandı. İstasyon Caddesi mevkiinde seyir halindeki otomobil alev aldı ve kullanılamaz hale geldi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki otomobil henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yandı.

Alınan bilgilere göre, İstasyon Caddesi mevkiinde seyir halindeki 47 ADB 088 plakalı markası belirlenemeyen otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yangını fark eden sürücü, otomobilden inerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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