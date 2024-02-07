Mardin'de Kırmızı Işıkta Zincirleme Kaza: Maddi Hasar Oluştu
Mardin'in Artuklu ilçesinde kırmızı ışıkta meydana gelen zincirleme kazada maddi hasar oluştu. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde kırmızı ışıkta meydana gelen zincirleme kazada maddi hasar oluştu.
Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde kırmızı ışıkta Seat Leon marka 47 ACP 900 plakalı otomobil, Opel Astra marka 06 AGP 894 plakalı otomobil ile plakası öğrenilmeyen Skywell cip kazaya karıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.
İhbar üzerine itfaiye ekipleri araçlarda meydana gelecek tehlikeyi önlemek için kontroller yaptı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN