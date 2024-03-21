Mardin'de hafif ticari araç takla attı, 4 kişi yaralandı

Mardin'de hafif ticari aracın takla attığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Mazıdağı-Derik kara yolunda meydana geldi. Derik istikametinden Mazıdağı istikametine doğru seyir halinde olan Ford marka 33 AAF 366 plakalı hafifi ticari araç, sürücünün direksiyonun hakimiyetini kaybetmesi üzerine araç şarampole yuvarlandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN