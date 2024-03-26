Mardin'de Aranan Şüphelilerden 15'i Tutuklandı

Mardin'de çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 47 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 47 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrolle serbest bırakıldı. - MARDİN