Üye Girişi
Haberler

Manisa'da tarihi eser operasyonu: Yoğurt kabında çok sayıda sikke ve obje ele geçirildi

Güncelleme:

Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından Akhisar ilçesinde yapılan operasyonda, 3 şahsın evlerinde yapılan aramalarda yoğurt kabı içinde çok sayıda tarihi sikke, obje ve figür bulundu. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından Akhisar ilçesinde 3 şahsın 4 ayrı adresteki ev ve eklentilerinde yapılan aramada yoğurt kabı içinde çok sayıda tarihi sikke, obje ve figür ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığınca, Akhisar ilçesinde JASAT'ın elde ettiği istihbari bilgi üzerine 3 şüpheliye ait 4 ayrı adreste yapılan aramalarda, 14 adet sikke, 106 adet tarihi eser nitelikli metal obje, 15 adet sembolik figür, 3 adet dedektör, 1 adet dedektör bataryası, 1 adet kulaklık, 2 adet çapa tespit edilerek el konulmuştur. Şüpheli 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Akhisar Manisa Güvenlik Suç 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ATM para çekme limiti ne kadar oldu? ATM'lerde nakit çekim limiti artırıldı Muğla'da gezilecek yerler? Muğla iklimi! Muğla tatil beldeleri! Salda Gölü nerede? Burdur Salda Gölü! Salda Gölü tarihi! Salda Gölü kamp alanları! Şeker hastalığı nedir? Şeker hastalığı belirtileri nelerdir? Şeker hastalığında neler yenmeli? Şeker hastalığına ne iyi gelir? Mardinde gezilecek yerler nerelerdir? Mardin de gezilecek yerlerin listesi Mardin Midyat'ta gezilecek yerler nereler? Rüyada kömür görmek ne anlama gelir? Rüyada kömür yığını görmek nedir? Rüyada kömür çuvalı görmek, rüyada mangal kömürü görmek ne demek? Emekli ikramiyesi 3 bin TL mi oldu, kaç TL oldu? 18 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 18 Şubat Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 15-16 Şubat benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Gaddar final mi yapacak? Gaddar bitiyor mu? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! Arka Sokaklar CANLI izle! 16 Şubat Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! 17- 18 ŞUBAT HAVA NASIL OLACAK? Hafta sonu yağmur yağacak mı? Hava durumu nasıl?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title