Üye Girişi
Haberler

Manisa'da Arabanın Jantında Yılan Bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir arabanın jantlarının arasında bulunan yılan, vatandaşları panikletti. Korkusuz bir vatandaşın profesyonelce çıkardığı yılan ise şaşkınlık yarattı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde arabanın jantında yılan bulunduğunu fark eden vatandaşlar panik yaşarken, bir vatandaşın yılanı bulunduğu yeren profesyonelce çıkarması şaşkınlık oluşturdu.

Manisa'nın en merkezi noktası olan Valilik binası önünde park halindeki bir arabanın jantlarının arasında fark edilen bir yılan, çevreden geçen vatandaşlara korkulu anlar yaşattı. Vatandaşlar birbirlerine yılanı gösterirken, korkusuz bir vatandaş arabanın tekerlerine doğru eğildi ve sıkışmış yılanı yerinden çekerek çıkardı. Vatandaş ağzındaki sigarasını bırakma gereği bile duymadan korkusuzca yılanın kuyruğunu tuttu ve havaya kaldırarak çevredekilere gösterdi. Bazı vatandaşlar bu cesur hareketi alkışlarken, çevreden "Adamdaki cesarete bak. Helal olsun sana" dedi. Cesur vatandaş ise çıkardığı yılana bakıp "Hay maşallah", diyerek yaklaşık 1 metre boyundaki hayvanın uzunluğuna dikkat çekti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şehzadeler Manisa Olay 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirdi! Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirdi! Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor

 Başrolde yine aynı isim var! Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktı

Başrolde yine aynı isim var! Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktı

 Polis olmasa kim bilir neler olurdu! Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki

Polis olmasa kim bilir neler olurdu! Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki

Bakmadan Geçme

Galatasaray Fenerbahçe maçı CANLI izle! 19 Mayıs Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesi kavga mı çıktı, kimle kim kavga etti? İlk 11 belli oldu! İşte Galatasaray Fenerbahçe maçı 11'leri! Galatasaray Fenerbahçe seyirci sayısı kaç? Galatasaray Fenerbahçe tribünlerinde kaç kişi var, kaç bilet satıldı? Bein Sports CANLI izle! (GALATASARAY-FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Galatasaray Fenerbahçe maçını şifresiz veren kanallar! Galatasaray Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Cengiz Ünder neden yok, sakat mı? Galatasaray maçında Cengiz Ünder yok mu, yedeklerde mi, niye yok? İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri düştü mü? İran Cumhurbaşkanı öldü mü, sağlık durumu nasıl? Kongo'da darbe mi oluyor? SON DURUM! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde neler oluyor, darbe mi oldu? Galatasaray Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11'i! (BELLİ OLDU) Galatasaray Fenerbahçe ilk 11'lerde kimler var? Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta? Derbi saat 19.00'da mı 20.00'de mi? CANLI maç izle! (GALATASARAY-FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Mayıs günün maçları nereden izlenir? 19-20 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? 19-20 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Mourinho Beşiktaş'a mı geliyor? Jose Mourinho Beşiktaş ile anlaştı mı, teknik direktör olacak mı?
İbrahim Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasından önceki son sözleri oldukça manidar

İbrahim Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasından önceki son sözleri oldukça manidar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title