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Manavgat'ta Horoz Dövüştürenlere Para Cezası

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde horoz dövüştüren 34 kişiye toplam 218 bin 450 TL para cezası kesildi, şahıslar gözaltına alındı. Dövüştürülen horozlar ise veteriner hekim kontrolü sonrası Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Manavgat İlçesi Sarılar Mahallesi'nde horoz dövüştürüldüğünün tespit edilmesi üzerine Jandarma Suç Araştırma Timleri ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon düzenledi. Belirlenen adrese gelen ekipler, burada yaptıkları aramada 9 dövüş horozu, 2 demir kafes, 9 dövüş horozu kafesi, 2 horoz dövüştürme ringi, 20 bin 230 TL ve 270 euro bahis geliri, 16 misafir giriş kartı, 1 havalı tüfek, bahis defteri ve tartı malzemelerine el koydu.

Olayla ilgili 34 şahsın her birine 6 bin 425 TL olmak üzere toplam 218 bin 450 TL para cezası uygulanırken, şüpheliler gözaltına alındı. Dövüştürülen horozlar ise veteriner hekim tarafından yapılan muayene sonrasında Manavgat Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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