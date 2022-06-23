Manavgat'ta 12 ton 620 litre kaçak alkol ele geçirildi - Haberler

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Manavgat'ta 12 ton 620 litre kaçak alkol ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Manavgat'ta 12 ton 620 litre kaçak alkol ele geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramada 12 ton 620 litre kaçak alkol ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramada 12 ton 620 litre kaçak alkol ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, kaçak ve sahte içki satışı yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mahkeme kararı doğrultusunda Manavgat'ta bulunan bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramada 15 bin 600 şişe 70 cl'lik kaçak alkol ve bin 700 şişe 100 cl'lik kaçak alkol olmak üzere toplam 12 ton 620 litre kaçak alkol ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şahıs hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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