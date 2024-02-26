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Malatya'da İnşaat İşçisi İkinci Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çalıştığı inşaatın ikinci katından düşen işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çalıştığı inşaatın ikinci katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Doğanşehir ilçesi Altıntop Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Faruk Aktaş (36) isimli işçi çalıştığı inşatta, kalıbın kule vinç vasıtasıyla binanın üçüncü katına taşınacağı sırada ayağının kayması sonucu ikinci kattan aşağı düştü. Durumun fark edilmesinin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aktaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat ise sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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