Makam aracı trafik kazasına karıştı, Başkan Tekin hafif yaralandı 3. Sayfa Haberleri Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, makam aracının bir trafik kazasına karışması sonucu hafif şekilde yaralandı. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, makam aracının bir trafik kazasına karışması sonucu hafif şekilde yaralandı. Kaza; İstanbul Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Çamlık Reşadiye bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Mustafa Güven Yüksel idaresindeki 11 EN 333 Pazaryeri Belediye Başkanının makam aracı aynı yönde seyir halinde bulunan Gamze Zehra Hantof Küçük idaresindeki 34 NB 6561 plakalı ticari araçla çarpıştı. Kazada makam aracının arka koltuğunda yolcu olarak bulunan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, omzunu çarpması nedeniyle hafif şekilde yaralandı. Tekin, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tekin'in sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Zekiye Tekin İstanbul Marmara 3. Sayfa Haberler

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