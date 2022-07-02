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Mahalleyi elektriksiz bırakan kaza

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mahalleyi elektriksiz bırakan kaza

Kocaeli'de hızını alamayan bir otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'de hızını alamayan bir otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Yola devrilen elektrik direği bölgede elektrik kesintisine sebep oldu.

Kaza, İzmit ilçesi Bayraktar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A. idaresindeki 41 FK 476 plakalı Peugeot marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde elektrik direğine çarparak durabildi. Çarpmanın neticesinde sürücü B.A. ve yolcu olarak yanında bulunan K.Y. araç içerisinde sıkıştı. Çarptıkları elektrik direği ise yola devrilip mahallede elektriklerin kesilmesine sebep oldu. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla yaralılar araç içerisinden çıkarıldı. Her iki yaralı da ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yola devrilen elektrik direğinden dolayı caddede trafik akışı bir süre sağlanamadı. Kepçe yardımıyla direğin kaldırılmasının ardından yol açıldı.

Kazayı gören ve yardımcı olmaya çalışan vatandaş, "Burada araba yıkıyordum. Yukarı taraftan, çok hızlı bir şekilde geldi, 130-140 kilometre civarı hızı vardı. Toplayamayınca elektrik direğine patlattı. Yardımcı olmaya çalıştık ama araç içinde sıkışık oldukları için çok da müdahale edemedik. Sonra 112'yi aradık. İlk yardımcılar gelip çıkardı" diyerek olayı anlattı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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