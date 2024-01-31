Lüleburgaz'da Silah Ticareti Yapan 3 Şahıs Tutuklandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, silah ticareti yaptığı belirlenen 3 şahıs tutuklandı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin suç ve suçlularla mücadele ile birlikte, suçun önlenmesine yönelik olarak icra edilen faaliyetlere devam ediyor.

Ekipler, sosyal medya hesaplarının taranması esnasında, sosyal medya hesabı üzerinden silah ticaretine yönelik paylaşımlar yaptığı bir şahıs tespit etti. Şahsın Lüleburgaz ilçesinde ikamet ettiğinin anlaşılması üzerine harekete geçen ekipler, F.B. isimli şahısla birlikte hareket ettiği belirlenen E.P.E., E.K., B.F., E.T. ve B.K. isimli şahısların adreslerinde arama yaptı.

Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda, 1 adet 7.65 çaplı ruhsatsız tabanca, 2 adet 9 mm çaplı ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca şarjörü, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tüfek dipçiği, 4 adet tabanca mermisi, 38 adet av tüfeğine ait kartuş, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet havalı tabanca, 1 adet kelepçe ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, silah ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. E.F.B, E.T., E.P.E isimli 3 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. E.K., B.F., B.K. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S.A isimli şahısta savcılık ifadesinden sonra serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ