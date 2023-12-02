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Levent'te 11 Katlı Binanın Yıkımı Sırasında Kadın Yolcu Yaralandı

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Levent'te bir binanın yıkımı esnasında çöken binadan seken taş parçasının bir aracın camından içeri girmesi sonucu bir kadın yolcu yaralandı. Olayda 3 araç da maddi hasar aldı.

Levent'te 11 katlı binanın yıkımı esnasında bir kısmı yola doğru çöktü. Çöken binadan seken taş parçasının aracın camından girmesiyle bir kadın yolcu yaralanırken, 3 araç ise maddi hasar aldı.

Olay, 11.30 sıralarında Levent Büyükdere Caddesi Sarıyer yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yıkım kararı verilen 11 katlı bir binanın yıkım çalışması için iş makineleri sabah saatlerinde çalışmaya başladı.

Çalışmalar sırasında iş makinelerinin darbelerine dayanamayan binanın bir kısmı kaldırım ve yola doğru çöktü. O esnada seyir halinde ilerleyen 3 araca çöken binanın molozları düştü. Seken taş parçalarından birisi seyir halindeki bir aracın camından içeri girdi. Aracın içindeki kadın yolcu, taş parçasının koluna gelmesiyle yaralandı. Caddede Sarıyer istikametine doğru uzun süre yoğun trafik meydana gelirken, olay yerine gelen ekipleri trafiği kontrol altına aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Büyükdere Caddesi Sarıyer Yerel Haberler 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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