Üye Girişi
Haberler

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: Otomobil takla attı, sürücü ağır yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde gişelere çarpıp taklalar atan otomobilin motoru yerinden fırladı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu İzmit Doğu Gişeleri'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. idaresindeki 41 ANJ 461 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde gişesinin beton banketine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle taklalar atan otomobilin motoru yerinden fırladı. Otomobil yan vaziyette durabilirken, sürücü S.Y. ağır yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkartılan S.Y., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazanın meydana geldiği gişe trafiğe kapatıldı. Hurdaya dönen otomobilin ise motorunun fırladığı görüldü.

S.Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Acil Durum Yaralanma Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kim Milyoner Olmak İster Berk Göktaş 5 milyonluk soruyu bildi mi? Berk Göktaş 5 milyonluk soruyu yanıtladı mı, doğru cevap verdi mi? Bakara suresinde İsrailoğullarının istedikleri arasında hangisi yoktur? Kim Milyoner Olmak İster Bakara suresi sorusunun cevabı nedir? Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk soru cevabı ne? Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk sorunun cevabı! DEM Parti Artvin Arhavi Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Artvin Arhavi adayı Rezan Kayran Ay kimdir? DEM Parti Artvin Ardanuç Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Artvin Ardanuç adayı Zeynep Nur Akkuş Dağ kimdir? DEM Parti Amasya Gümüşhacıköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Amasya Gümüşhacıköy adayı Ayşegül Korkutan kimdir? DEM Parti Afyonkarahisar Sultandağı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Afyonkarahisar Sultandağı adayı Mehmet Şükrü Kahraman kimdir? DEM Parti Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Afyonkarahisar Sandıklı adayı Recep Erkek kimdir? DEM Parti Afyonkarahisar Emirdağ Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Afyonkarahisar Emirdağ adayı Serdar Dalmış kimdir? DEM Parti Afyonkarahisar Dinar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Afyonkarahisar Dinar adayı Hazar Ziya Kızıl kimdir? DEM Parti Trabzon Of Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Trabzon Of adayı Çetin Aryindoğan kimdir? DEM Parti Trabzon Araklı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Trabzon Araklı adayı Meltem Aslan kimdir? DEM Parti Trabzon Akçaabat Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Trabzon Akçaabat adayı Hasan Gezici kimdir? DEM Parti Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Tekirdağ Süleymanpaşa adayı Nesip Güneş kimdir? DEM Parti Tekirdağ Marmaraereğlisi Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Tekirdağ Marmaraereğlisi adayı Deniz Türkmenoğlu kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title