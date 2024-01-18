Kütahya Jandarma Suç Araştırma Timleri 2023 Yılında 145 Olaya Müdahale Etti

Kütahya'da Jandarma Suç Araştırma Timlerinin ( Jasat ) 2023 yılında gerçekleştirdiği operasyonlarda toplam 145 olaya müdahale ettiği, yakalanan ve haklarında arama kararı bulunan 801 şahıstan 241'nin tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığında görev yapan Jandarma Suç Araştırma Timleri 2023 yılı içerisinde birçok başarılı çalışmaya imza attı. Sorumluluk bölgesinde suçluların yakalanması, faili meçhul olayların aydınlatılması, vatandaşların temel hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 2023 yılında gerçekleştirdiği operasyonlarda, 141 hırsızlık, 3 kasten öldürme, 1 mala zarar verme olmak üzere toplam 145 olaya müdahale ederek bu olaylara karışan 155 şahıs yakalandı ve yakalanan şüphelilerden 19'u tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

"Jasat tarafından olaylarda ele geçirilen malzemeler"

Jasat tarafından olaylarda ele geçirilen malzemelerden, 23 bin 600 TL nakit para, bin 450 gram bakır kablo, bin 200 kilogram odun kömürü, bin 20 metre dikenli tel, 800 kilogram karaçam odun, 650 kilogram kömür, 514 metre makaralı çelik halat, 500 metre kablo, 215 adet tuğla, 142 adet fişek, 61 litre motorin, 28 adet telefon direği, 18 ster orman emvali, 9 adet masa üstü hoparlör, 8 adet balta, 7 adet altın ziynet eşyası, 5 çalıntı araç, 5 adet küçükbaş hayvan, 4 adet su motoru, 3 adet motosiklet, 3 adet akü, 3 adet sustalı bıçak, 2 adet tabanca, 2 adet motorlu testere, 2 adet el kamerası, 2 adet amfi, 2 adet hava komprasörü, 1 adet traktör ve romörk, 1 adet jeneratör, 1 adet subwofer, 1 adet güç kaynağı, 1 adet demir kesme makası, 1 adet keser ve muhtelif hurda malzemeleri ele geçirilerek mağdurlara teslim edildi.

"Aranan 801 şahıs yakalandı

Jasat Dedektifleri 2023 yılı içerisinde UYAP'ta yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 801 şahsı yakalayıp adalet önüne çıkarttı ve bu şahıslardan 241 tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi, 560 şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Açıklamada, JASAT Timlerinin emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin devamlılığını sağlamada, istihbarata dayalı, teknolojik imkanlardan azami düzeyde istifade etmek suretiyle 2024 yılında da aynı özveri ile göreve devam ederek suçluların adalete teslim edilmesine katkı sağlamaya azim ve kararlılıkla devam edeceklerine vurgu yapıldı. - KÜTAHYA