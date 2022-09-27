Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütahya haber: Tavşanlı'da yanan araç kısa sürede söndürüldü

3. Sayfa Haberleri

Kütahya haber: Tavşanlı'da yanan araç kısa sürede söndürüldü

Kütahya haberleri: Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde park halindeki otomobil yandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde park halindeki otomobil yandı.

Alınan bilgiye göre, Çukurköy Mahallesi Kütahya Yolu üzeri 3. kilometrede A.K. isimli vatandaşa ait 43 HP 988 plakalı otomobil park halinde iken motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

Park halindeki araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Araç sahibinin durumu fark ederek 112 Acil servise bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile araç yangını kısa sürede söndürüldü. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tavşanlı Tragger Kütahya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title