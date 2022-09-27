Kütahya haber: Tavşanlı'da yanan araç kısa sürede söndürüldü 3. Sayfa Haberleri Kütahya haberleri: Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde park halindeki otomobil yandı. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde park halindeki otomobil yandı. Alınan bilgiye göre, Çukurköy Mahallesi Kütahya Yolu üzeri 3. kilometrede A.K. isimli vatandaşa ait 43 HP 988 plakalı otomobil park halinde iken motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Park halindeki araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Araç sahibinin durumu fark ederek 112 Acil servise bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile araç yangını kısa sürede söndürüldü. - KÜTAHYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tavşanlı Tragger Kütahya 3. Sayfa Haberler

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