Kütahya'da Otobüste Metamfetamin Ele Geçirildi
Kütahya'da durdurulan bir otobüste yapılan aramada, bir yolcunun eşyaları arasında 36 gram metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Kütahya'da şüphe üzerine durdurulan otobüsteki yolcunun eşyaları arasında 36 gram metamfetamin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çevreyolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsündeki M.Ö.(24) isimli şahsın eşyalarında yapılan aramada, 36 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KÜTAHYA