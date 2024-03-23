Kütahya'da Kumar Oynayanlara 25 Bin 700 TL Ceza

Kütahya'da umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik yapılan denetimlerde, bir iş yerinde kumar oynadıkları tespit edilen 4 kişiye toplam 25 bin 700 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik yapılan denetimlerde, Bahçelievler Mahallesinde bir iş yerinde yuvarlak masa etrafında 4 şahsın masada bulunan para ile kumar oynadığı tespit edildi. İş yeri yetkilisi S.Y. (59) isimli şahsa adli işlem yapılırken, kumar oynayan 4 şahsa Kabahatler Kanununca uyarınca toplam 25 bin 700 lira ceza uygulandı. Ayrıca işletmenin 30 gün süreyle mühürlenme işlemleri için çalışma başlatıldı. - KÜTAHYA