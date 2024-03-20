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Kütahya'da Kumar Oynatan İşletmelere Yönelik Denetimler

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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, kumar oynattığı tespit edilen işletmeler faaliyetten men edildi ve kapatıldı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kumar oynatılan işletmelere yönelik yapılan denetim ve kontrollerde, kumar oynattığı tespit edilen 1 kıraathane ile narkotik madde bulunan 1 yardımlaşma derneği ve 1 kıraathane 30 gün süreyle, ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 kıraathane ise süresiz kapatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kumar oynatılan işletmelere yönelik yapılan denetim ve kontrollerde, kumar oynattığı tespit edilen, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapılan 1 kıraathane ile narkotik madde bulunan 1 yardımlaşma derneği ve 1 kıraathane Valilik tarafından 30 gün süreyle faaliyetten men edilirken, işletmeler Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi. Ayrıca ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 kıraathane ise mühürletilerek süresiz kapatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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