Kütahya'da bir kişi evinde ölü bulundu

Kütahya'nın Gaybi Efendi Mahallesi'nde bir apartmanın zemin katındaki daireden kötü kokular yayıldığını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Abdullah Özcan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Özcan'ın ölüm nedeni araştırılıyor.