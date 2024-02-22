Kuşadası'nda Uyuşturucu Üretimi Yapan Şüpheliler Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kurulan özel düzenekle bez kabin içinde uyuşturucu ürettikleri tespit edilen şüpheli şahıslar yakalandı.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti suçuna yönelik, Güzelçamlı Mahallesi'nde (S.S) ve (O.T) isimli şüpheli şahısların ikametlerinde ve bahçelerinde kabin bez içerisinde kurdukları düzenek ile uyuşturucu madde imal ettikleri tespit edildi. Uyuşturucu madde köpeği "Zıpkın" ile yapılan aramada, esrar öğütme aparatı, sarma kağıdı, bir miktar esrar bitkisi, bir miktar kök kenevir bitkisi, şeffaf poşet, birer adet hassas terazi, buhar makinesi, termometre, kabin bez düzenek, bir adet seri numarası bulunmayan kırma av tüfeği ve 31 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahısların yapılan testinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken, adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN