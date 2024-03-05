Kuşadası'nda Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüpheli şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca, Güzelçamlı Mahallesi'nde icra edilen faaliyette, A.Y. isimli şüpheli şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Şüpheli şahıs yakalanırken, adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN