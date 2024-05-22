Kuşadası'nda Motosiklet ve Ticari Taksi Çarpıştı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaya geçidini kullanan motosiklet sürücüsü, ticari taksi ile çarpıştı. Başından yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 17ç.00 sıralarında Türkmen Mahallesi Hasan Reis Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan 09 MA 3018 plakalı motosiklet sürücüsü K.M., yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. Akan trafikte kontrolsüz karşı şeride çıkan K.M, İ.B. idaresindeki 09 T 4196 plakalı ticari taksi ile çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından başından yaralanan K.M. Kuşadası Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN