Kuşadası'nda İletişim Firmasına Ait Kablolar Çalındı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir iletişim firmasına ait yaklaşık 200 metre kabloyu çalan 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Kirazlı Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kirazlı Mahallesi'nde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında kimliği belirsiz kişi yada kişilerce bir iletişim firmasına ait yaklaşık 200 metre kablonun çalındığı tespit edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayını; hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak ve suç eşyasının satın alınması ve çeşitli suçlardan toplam 8 adet suç kaydı bulunan S.K. ile H.U. isimli şüpheli şahısların gerçekleştirdikleri tespit edildi. Çevrede yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlık şüphelileri kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN