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Kuşadası'nda 52 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki farklı olayda toplamda 52 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonlar sonucunda, lastik botlarda bulunan göçmenler güvende olduğu belirtildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki farklı olayda 52 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-108) tarafından lastik bot içerisindeki 30 düzensiz göçmen (beraberinde 19 çocuk) kurtarıldı. Bir diğer olayda ise Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 22 düzensiz göçmen (beraberinde 19 çocuk) kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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