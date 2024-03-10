Kuşadası'nda 40 düzensiz göçmen yakalandı, 6 organizatör tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 40 düzensiz göçmen ile onları yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam Adası'na götürmeye çalıştıkları belirlenen 6 organizatör şüphelisi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatörler tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda Karaova Mahallesi sahil şeridinde göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, kıyıda yaptıkları aramada 40 düzensiz göçmeni yakaladı. Polisleri fark edip, yaya olarak kaçmaya çalışan 6 organizatör şüphelisi de yaklaşık 15 dakika süren kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan organizatör şüphelileri G.B., E.B., B.Ç., A.K., Ö.D. ve E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - AYDIN