Kuşadası'nda 19 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında mobil radar tarafından tespit edilen 19 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında mobil radar tarafından tespit edilen 19 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-909) tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 19 düzensiz göçmen (beraberinde 10 çocuk) yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN