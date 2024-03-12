Kuşadası'nda 19 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında mobil radar tarafından tespit edilen 19 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-909) tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 19 düzensiz göçmen (beraberinde 10 çocuk) yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN