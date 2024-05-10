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Kurt sürüye saldırdı, 1 koyun telef oldu

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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, Sofuhalil köyünde bir kurt sürüye saldırarak 1 koyunu telef etti. Vatandaşlar yetkililerden önlem almasını istedi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde sürüye saldıran kurt, 1 koyunu telef etti.

Babaeski ilçesine bağlı Sofuhalil köyü mevkiinde, Recep Usta isimli üreticiye ait koyun sürüsüne kurt saldırdı. Kurt saldırısı sonucu, 1 koyun telef oldu. Alınan bilgiye göre, Sofuhalil köyünde, besici Recep Usta, hayvanlarını otlatmak için meraya götürdü. Koyunlar, merada otlanırken bir anda gelen kurtların saldırısına uğradı. Saldırı sonucu 1 koyun telef oldu.

Bu olay, civarda besicilik yapan vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Vatandaşlar, kurtların bölgedeki hayvanları tehdit ettiğini belirterek, yetkililerin önlem almasını istedi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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