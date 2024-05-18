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Kurt köye inerek 20 koyunu telef etti

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir köye inen kurt, bir vatandaşın ahırına girerek 20 koyunu boğarak telef etti. Olayın ardından durum resmi kurumlara bildirildi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde köye inen kurt 20 koyunu telef etti.

Olay, Taşköprü ilçesi Aşağıçayırcık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde köye inen kurt, Rasim Ergün isimli vatandaşın ahırına girdi. Kurt ahırda bulunan 20 koyunu boğarak telef etti. Koyunlarının telef olduğunu gören Ergün, durumu resmi kurumlara bildirdi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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