Kurt köye inerek 20 koyunu telef etti

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde köye inen kurt 20 koyunu telef etti.

Olay, Taşköprü ilçesi Aşağıçayırcık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde köye inen kurt, Rasim Ergün isimli vatandaşın ahırına girdi. Kurt ahırda bulunan 20 koyunu boğarak telef etti. Koyunlarının telef olduğunu gören Ergün, durumu resmi kurumlara bildirdi. - KASTAMONU