Kozan'da Silahlı Saldırı: İşletme Sahibine 2 Milyon Lira Haraç İsteniyor

Adana'nın Kozan ilçesinde 3 gün içinde iki kez silahlı saldırganların hedefi olan iş yerinin sahibi, kendilerinden 2 milyon lira haraç istendiğini belirterek, "Devletimiz yanımızda, biz esnaflar olarak tek yüreğiz" dedi. Öteyandan kurşunlama anlarına ait görüntüler ortaya çıkarken, polisin şüphelileri yakalamak için baskınlar yaptığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak'ta bulunan Eva Black isimli kafe 3 gün içerisinde 2 defa kurşunlandı. 3 gün önce yaşanan ilk olayda kimliği belirsiz 2 kişi, motosikletle kafenin önüne gelerek 6 el ateş etti. Bu gece ise 38 plakalı beyaz otomobille gelen 4 kişiden biri araçtan inerek iş yerinin kapısına doğru defalarca ateş etti. Şüpheli daha sonra araca binerek bir el daha ateş edip olay yerinden uzaklaştı. 8 el ateş edildiği iş yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerinde çok sayıdaki boş kovanları toplayıp çalışma yaparken, olay anlarının da güvenlik kamerası görüntüyü ortaya çıktı.

2 milyon TL haraç istemişler

İşletme sahibi Tayfun Akboğa, 8 Ağustos'ta ailesiyle birlikte Eva Black kafeyi kurumsal olarak hizmete açtıklarını söyledi. Akboğa,"Yaklaşık 3-4 gün önce kendi telefonuma K. B. ve E. S. ulaştı. 'Kafenin yeni sahibi biziz, sizden 2 milyon lira istiyoruz' dediler. Biz böyle bir şeye boyun eğmeyeceğimizi, kimseye haraç vermeyeceğimizi söyledik. Haram yemedik, kimseye de boyun eğmeyiz. Aynı gün gece motosikletli iki şahıs göndererek iş yerimize ateş açtırdılar. Biz emniyete gidip şikayetçi olduk, ses kayıtlarını da emniyete verdik. Bize burada huzur vermeyeceklerini söylüyorlar. Dün olay olmadan önce iş yerimde olmadığım zamanlarda, kadın çalışanlarımızı rahatsız etmişler, bir arkadaşımızın telefonunu alıp götürdüler. Tekrar geleceklerini, Kozan'da bütün iş yerlerimizi kapattıracaklarını, 'O iş yeri benim, ben aldım' diyerek tehdit ettiler" dedi.

Aile olarak güzel bir iş yeri açtıklarına değinen Akboğa, işlerinin güzel gittiğini emniyetin yanlarında olduğunu belirterek," Bize destek olan halkımıza da çok teşekkür ederiz. K.B. ve E.S. zaten her yerde aranıyor. En kısa sürede yakalanacaklarına inanıyoruz. Bu kişileri gören, bilen varsa emniyete bildirmesini rica ediyoruz" şeklinde konuştu.

Saldırı anları görüntüler yansıdı

Yaşanan saldırı anları ise iş yerinin güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülere yansıyan ilk olayda iki genç motosikletle gelerek iş yeri önünde havaya ateş açtı. İkinci olayda ise şüpheli K.B., E.S.ve yanındakilerle birlikte otomobille iş yerine geldi. K.B. araçtakilerden silahı alarak iş yeri içinde 8 el ateş açtı. Daha sonra kapının önünde bulunan iş yeri sahiplerinin yakınlarından Taner Akan'ı hedef aldı. Ardından tekrar içeri girerek çalışanlara ateş etti. Saldırganlar, 38 ANY 277 plakalı beyaz otomobille olay yerinden kaçtı.

Yaşanan olaylarla ilgili Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerin bir çok noktada eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdiği, şüphelileri yakalamak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA