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Kozan'da Motosiklet Denetimleri Sıkılaştırılacak

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Adana'nın Kozan ilçesinde yapılan denetimlerde motosiklet sürücüleri kurallara uymayan sürücülerden rahatsızlığını dile getirerek, denetimlerin sıkı bir şekilde devam etmesini talep etti.

Adana'nın Kozan ilçesinde yapılan denetimlerde motosiklet sürücüleri kurallara uymayan sürücülerden rahatsızlığını dile getirerek, denetimlerin sıkı bir şekilde devam etmesini talep etti.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, ilçede abartı egzoz ve kurallara uymayan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi. Göç yolundaki denetimde kask, ehliyet ve motosikletinde eksik bulunmayan Yasin Kuzey isimli sürücü, trafik denetimlerinden memnun olduklarını söyledi. Bir motosiklet sürücüsü olarak gece kendisinin de motosiklet sürücüleri tarafından rahatsız edildiğini ifade eden Kuzey, "Bu sistemden çok memnunuz. Motosiklette en önemli şey tedbir. Bir motosikleti herkes sürer ama tedbirli olamaz. Abartı egzoz ben de sürdüm ama insanlar hoş şeyler söylemiyor" diye konuştu.

Trafik ekipleri ise halkın huzur ve güvenliği için çevreyi rahatsız eden motosiklet ve motorlu bisikletlerin yalnızca idari yaptırımla değil, 2024 yılı tutarlarına göre ehliyetsiz araç kullanımının 12 bin 977 TL, teknik değişiklik yapmanın 6 bin 439 TL olduğunu belirterek, idari para cezası göz önünde bulundurulduğunda sürücülerin, işletmelerin ve ailelerin de bizzat dahil olduğu duyarlılık ile trafik sorununun çözüleceğini dile getirdiler.

Öte yandan, bu yılın ilk 5 ayında motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde bin 508 motosiklet kontrol edildi. Denetimlerde 130 kişiye ehliyetsiz veya yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan, 189 sürücüye kask takmamaktan, 22 araca teknik değişiklik, abartı egzozdan, 9 araca duman-gürültü çıkarmaktan, 102 sürücüye diğer maddelerden olmak üzere toplam 456 araca cezai işlem uygulanırken, 80 motosiklet ve motorlu bisiklet tipi araç trafikten men edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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