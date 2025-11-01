Haberler

Kop Tüneli 13 yıldır bir türlü bitmiyor! 4 bakan değişti

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Kop Tüneli 13 yıldır bir türlü bitmiyor! 4 bakan değişti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kop Dağı Tüneli, yüklenici firma Bayburt Group İnşaat tarafından temeli atılmasının üzerinden 13 yıl geçmesine rağmen tamamlanamazken, çalışmaların bitirilememesi vatandaşların tepkisini çekiyor. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ile Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yapımı devam eden Kop Tünelinde incelemelerde bulundu.

  • Kop Dağı Tüneli projesi 2012 yılında başladı ve 13 yıl sonra hala tamamlanmadı.
  • Proje süresince dört Ulaştırma Bakanı (Binali Yıldırım, Ahmet Arslan, Mehmet Cahit Turhan, Adil Karaismailoğlu, Abdulkadir Uraloğlu) görev yaptı.
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tünelin 2027'de tamamlanacağını ve yolculuk süresinin 55 dakikadan 15 dakikaya ineceğini açıkladı.

2012 yılında temeli atılan ve 3 yıl içinde tamamlanacağı vaat edilen Kop Dağı Tüneli projesi, aradan geçen 13 yıla rağmen tamamlanamadı.

4 BAKAN DEĞİŞTİ, TÜNEL BİTMEDİ

Dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım tarafından başlatılan proje, yıllar içinde birçok bakan değişmesine rağmen çözüme kavuşturulamadı. Ahmet Arslan, Mehmet Cahit Turhan, Adil Karaismailoğlu ve son olarak Abdulkadir Uraloğlu'nun dönemlerinde devam eden çalışmalar, yaşanan aksaklıklar nedeniyle ilerleme kaydedemedi. Vatandaşlar Bayburt Group İnşaat firmasının süreci bilinçli olarak uzattığını ve gerekli yatırımları yapmadığını belirterek, yetkililere seslendi. Özellikle kış aylarında yaşanan ulaşım zorlukları, sürücüler için büyük bir sorun teşkil ediyor.

Kop Tüneli 13 yıldır bir türlü bitmiyor! 4 bakan değişti

İKİ VALİ İNCELEMEDE BULUNDU, BİTİŞ İÇİN SÜRE VERİLMEDİ

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ile Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Bayburt ve Erzurum illerini birbirine bağlayan ana güzergâh üzerindeki Kop Dağı Geçidi'nde yapımı devam eden Kop Tünelinde incelemelerde bulundu.

Kop Tüneli şantiyesinde, Karayolları 12. Bölge Müdürü Fatih Günaydın ve yüklenici firma yetkililerinden çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi alan valiler, tünel inşaatında yürütülen faaliyetleri yerinde değerlendirdi.

Kop Tüneli 13 yıldır bir türlü bitmiyor! 4 bakan değişti

Çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğü ve tünelin mümkün olan en kısa sürede hizmete alınması için tüm süreçlerin titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

BAKAN URALOĞLU "2027'DE BİTECEK" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda yapımı süren Kop Tüneli'nde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı projenin 2027'de tamamlanacağını belirterek tünel sayesinde 55 dakikalık yolculuğun 15 dakikaya ineceğini açıklamıştı.

Kop Tüneli 13 yıldır bir türlü bitmiyor! 4 bakan değişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısezgin_duman:

haydı akp bııtrde görelım 13 yıldır bıtırılmedı çok övünüyorsunuz ya

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel'den Cadılar Bayramı pozu

Onu daha önce böyle görmediniz! Sürpriz cadılar bayramı tarzı
Okan Buruk derbiye saatler kala stoper ikilisini belirledi

Okan Buruk derbiye saatler kala stoper ikilisini belirledi
Siyaset ve ekonomi dünyasını buluşturan YouTuber düğünü

Siyaset ve ekonomi dünyasını buluşturan YouTuber düğünü
Beyaz Saray'dan ABD basınını sarsan karar: Kısıtlama getirildi

Beyaz Saray'dan ABD basınını sarsan karar: Kısıtlama getirildi
Hande Erçel'den Cadılar Bayramı pozu

Onu daha önce böyle görmediniz! Sürpriz cadılar bayramı tarzı
İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabında bulunan miktarı açıkladı

Zorbay Küçük'ün bahis hesabında bulunan miktarı duyurdu
Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama: Kızlarının gününü mahvettin

Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama
Süre sona erdi! 1 milyon 800 bin kişinin ehliyeti geçerliliğini yitirdi

2 milyon ehliyet artık geçersiz! Direksiyon başına geçene büyük ceza
Yeni faylar tespit edildi! Prof. Dr. Sözbilir'den beşik gibi sallanan kente korkutan uyarı

Yeni faylar tespit edildi! Beşik gibi sallanan kente korkutan uyarı
Kostümünü giyen parkta koştu, kimse ne olduğunu anlamadı

Kostümünü giyen parkta koştu, kimse ne olduğunu anlamadı
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
Gebze'de çöken binanın çevresindeki 16 bina boşaltıldı! Kolonlar çatladı

Gebze'de alarm! Kolonlar çatladı, 16 bina boşaltıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.