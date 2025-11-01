Kop Tüneli 13 yıldır bir türlü bitmiyor! 4 bakan değişti

2012 yılında temeli atılan ve 3 yıl içinde tamamlanacağı vaat edilen Kop Dağı Tüneli projesi, aradan geçen 13 yıla rağmen tamamlanamadı.

4 BAKAN DEĞİŞTİ, TÜNEL BİTMEDİ

Dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım tarafından başlatılan proje, yıllar içinde birçok bakan değişmesine rağmen çözüme kavuşturulamadı. Ahmet Arslan, Mehmet Cahit Turhan, Adil Karaismailoğlu ve son olarak Abdulkadir Uraloğlu'nun dönemlerinde devam eden çalışmalar, yaşanan aksaklıklar nedeniyle ilerleme kaydedemedi. Vatandaşlar Bayburt Group İnşaat firmasının süreci bilinçli olarak uzattığını ve gerekli yatırımları yapmadığını belirterek, yetkililere seslendi. Özellikle kış aylarında yaşanan ulaşım zorlukları, sürücüler için büyük bir sorun teşkil ediyor.

İKİ VALİ İNCELEMEDE BULUNDU, BİTİŞ İÇİN SÜRE VERİLMEDİ

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ile Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Bayburt ve Erzurum illerini birbirine bağlayan ana güzergâh üzerindeki Kop Dağı Geçidi'nde yapımı devam eden Kop Tünelinde incelemelerde bulundu.

Kop Tüneli şantiyesinde, Karayolları 12. Bölge Müdürü Fatih Günaydın ve yüklenici firma yetkililerinden çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi alan valiler, tünel inşaatında yürütülen faaliyetleri yerinde değerlendirdi.

Çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğü ve tünelin mümkün olan en kısa sürede hizmete alınması için tüm süreçlerin titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

BAKAN URALOĞLU "2027'DE BİTECEK" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda yapımı süren Kop Tüneli'nde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı projenin 2027'de tamamlanacağını belirterek tünel sayesinde 55 dakikalık yolculuğun 15 dakikaya ineceğini açıklamıştı.