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Konya'nın Ereğli ilçesinde süt yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı

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Konya'nın Ereğli ilçesinde süt ürünleri yüklü bir tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kazada, sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde süt ürünleri yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, Ereğli ilçe merkezi çıkışı Konya Adana Kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. idaresindeki 16 EFE 60 plakalı süt ürünleri yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolünden çıkarak yola devrildi. Kazada, sürücü E.K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü E.K. ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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