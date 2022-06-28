Konya'dan Manavgat'a uyuşturucu sevki polise takıldı - Haberler

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Konya'dan Manavgat'a uyuşturucu sevki polise takıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Konya'dan Manavgat'a uyuşturucu sevki polise takıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde satmak için Konya'dan tır içerisinde uyuşturucu getiren 2 kişi, 5 parça halinde 40,73 gram eroin ve hassas terazi ile yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde satmak için Konya'dan tır içerisinde uyuşturucu getiren 2 kişi, 5 parça halinde 40,73 gram eroin ve hassas terazi ile yakalandı. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, Konya'dan Manavgat'a tır içerisinde uyuşturucu madde getirildiğine yönelik olarak gelen bilgi doğrultusunda çalışma başlattı. Narkotik Grup Amirliğine bağlı ekipler, saat 03.00 sıralarında söz konusu aracı Manavgat Alanya D-400 karayolu üzerinde bulunan bir petrol içerisinde park halinde bulunduğu esnada ele geçirdi. Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda araçta, araç içerisinde bulunan M.K. ve M.A.Ş. isimli şahısların üzerlerinde ve eşyalarında Narkotik Madde Arama Köpeği Pars'ın da katılımıyla arama yapıldı. Yapılan aramada; folyoya sarılı vaziyette 1,73 gram eroin maddesi, poşet içerisinde 28,98 gram eroin maddesi, poşet içerisinde 7,25 gram eroin maddesi, kağıda sarılı vaziyette 0.25 gram eroin maddesi ve kağıda sarılı vaziyette 2.14 gram eroin maddesi olmak üzere 5 parça halinde toplam 40,73 gram eroin maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne götürülen M.K. ve M.A.Ş. isimli şahıslar hakkında Cumhuriyet Savcısından alınan talimatlar doğrultusunda "Uyuşturucu Madde Ticaret Yapma ve Sağlama" suçunda adli işlem yapılırken, iki şüpheli işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat Konya 3. Sayfa Haberler

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