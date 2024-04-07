Konya'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik ışıklarında S.S'nin kullandığı 11 AAB 073 plakalı otomobil, S.Ö.'nün kullandığı 07 VCY 091 plakalı otomobil ve B.E.'nin kullandığı 34 BUK 929 plakalı otomobil kazaya karıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 11 AAB 073 aracın sürücüsü S.Ö. ve yolcu olarak bulunan H.S. ile 07 VCY 091 plakalı otomobildeki R.Ö. adlı yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA