Konya'da traktör kazası: 83 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, kontrolden çıkan traktör şarampole devrildi. Traktörün altında kalan 83 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Seydişehir ilçesi Tol Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 83 yaşındaki Mehmet Ali Cenan idaresindeki 42 K 2481 traktör, mahallenin girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Devrilen traktör şarampolde bulunan evin duvarına çarptı. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilen traktör altında kalan sürücü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartıldı. Mehmet Ali Cenan sağlık görevlilerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Mehmet Ali Cenan'ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Cenan, arazide bulunan arı kovanlarını kontrole gittiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA