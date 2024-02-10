Konya'da Tır Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan tırın önündeki tırın dorsesine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Konya - Karapınar Kara yolunun 51. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nihat Gülcan idaresindeki 42 JJ 568 plakalı Man marka tır, İsmil Mahallesi yakınlarında önünde seyreden S.Ö. yönetimindeki 42 EJJ 10 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı ağır yaralı sürücü Nihat Gülcan, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Gülcan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA