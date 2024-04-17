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Konya'da Tehlikeli Motosiklet Seyahati

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir motosiklete binen 5 kişilik ailenin tehlikeli seyahati görenleri şaşkına çevirdi. Motosikletin yol kenarında park ettiği anlar da kaydedildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir motosiklete binen 5 kişilik ailenin tehlikeli seyahati görenleri şaşkına çevirdi.

Edinilen bilgiye göre, Hacıakif Mahallesi'nde trafik ışıklarında dururken görüntülenen 3'ü çocuk 5 kişilik aileyi taşıyan motosiklet, daha sonra Özdilek Caddesi üzerinden karşıdaki yola geçti. Motosikletin yol kenarında park ettiği anlar da kayıtlara yansıdı. Akıllara durgunluk veren yolculuk başka bir aracın araç kamerası tarafından kaydedildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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