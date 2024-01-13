Konya'da Silahlı Kavga Sonucu Ölüm

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir apartman önünde çıkan silahlı kavgada ayağından vurularak ağır yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Beyşehir'in Hacıakif Mahallesi 40661 Nolu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adrese bir otomobille gelen Cengiz S. (36) ile ailesiyle birlikte apartmanda oturan Ö.E. arasında bina dış kapısının önünde bilinmeyen bir sebeple silahlı kavga çıktı. Kavgada ayağına isabet eden kurşunla yaralanan Cengiz S. yaya olarak gittiği diğer sokak üzerinde yere yığıldı. Şüpheli Ö.E. ise olayın ardından kaçarken, polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Hayati tehlikesi bulunan Cengiz S. ise Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Konya Şehir Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Katil zanlısı yakalandı

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, Cengiz S. ile birlikte otomobille adrese gelen ve olay sonrasında aynı araçla uzaklaşan İ.Ö. de yakalandı. Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari katil zanlısı Ö.E.'yi yakalamak için Konya'dan gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile müşterek bir çalışma yürüttü. Şüphelinin ilçenin Avdancık Mahallesi'nde olduğunu tespit eden ekipler, Ö.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. - KONYA